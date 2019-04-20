Карполь — о полуфинале с «Динамо»: была интересная серия, но чего-то не хватило

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь прокомментировал поражение в третьем матче полуфинальной серии чемпионата России с московским «Динамо» (0:3), после которого его подопечные будут бороться за бронзовые медали с казанским «Динамо».

«Не хватило физической выносливости. Много переездов, между играми очень мало было времени, было тяжело восстановиться. Связующий игрок не лучшим образом сыграла, отсюда и проблемы. Была интересная серия, но чего-то не хватило», — приводит слова Карполя пресс-служба «Динамо».

Серия за бронзу проводится из пяти игр до трёх побед и стартует 25 апреля двумя матчами на площадке казанского «Динамо». На предварительном этапе обе личные встречи выиграли бело-голубые (3:1 и 3:0).