Грозер: дома санкт-петербургский «Зенит» сыграет гораздо лучше

Доигровщик кемеровского «Кузбасса» Ярослав Подлесных и диагональный санкт-петербургского «Зенита» Георг Грозер поделились впечатлениями от первого матча их команд в полуфинале плей-офф российской Суперлиги. Подопечные Туомаса Саммельвуо на своей площадке победили со счётом 3:0 (25:15, 26:24, 25:23).



«Сегодня мы не смотрели на соперника, а играли в свою игру, выполняли задачу тренера. Что-то получилось, что-то нет, не идеальная, конечно, игра, но всё равно результат есть результат. Конечно, в Питере будет даже тяжелее – у них арена больше, но у нас пошумнее болельщики. Да, конечно, мы настраиваемся на следующий матч», — цитирует Подлесных официальный сайт «Кузбасса».



«Вы сами видели игру. У нас сегодня были большие проблемы в приёме, и это нужно исправлять. Игроки «Кузбасса» проявили себя как очень сильная команда. Но, я думаю, на домашней арене с нашими болельщиками мы выступим гораздо лучше», — сказал Грозер.

Вторая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 25 апреля.