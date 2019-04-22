Нгапет: Леон сыграл большую роль в победах «Зенита», я ощущал давление

Доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет рассказал, какое давление испытывал, заменив в команде Вильфредо Леона, который перешёл в «Перуджу».

«Все сделали так, чтобы мне в команде было комфортно. Казань в последние годы выиграла всё. В прошлом сезоне „Зенит“ победил в пяти турнирах, и роль Леона в этом была велика. Конечно, я ощущал давление. Поначалу пришлось нелегко, потому что я не мог выйти на свой лучший уровень. К тому же на клубном чемпионате мира мы выбыли по итогам группового этапа. Это усилило давление. Но мы много работали и в итоге выиграли Кубок и Суперкубок страны, а также продолжаем борьбу в чемпионате и Лиге чемпионов. Это позитивный результат», — цитирует Нгапета официальный сайт Федерации волейбола Франции.

Эрвин также поделился ожиданиями от выступления в сборной Франции.

«Наша цель — выиграть всё. Чемпионат Европы во Франции и олимпийскую квалификацию. Это главные задачи. Лига наций будет служить подготовкой к этим турнирам. Я отлично пообщался с тренерским штабом. По окончании клубного сезона я немного отдохну, это позволит мне прибыть в сборную со свежими силами. Нам нельзя упустить шанс выиграть домашний чемпионат Европы. В декабре французские гандболисты выиграли трофей в „Берси“. Мы хотим повторить этот успех. В олимпийской квалификации у нас непростая группа, но мы сделаем всё, чтобы завоевать путёвку в Токио», — сказал Нгапет.