Горбатков: во втором сете «Динамо-ЛО» прибавило обороты на максимум

Главный тренер новокуйбышевской «Новы» Александр Горбатков прокомментировал победу в матче с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) в плей-аут российской Суперлиги со счётом 3:1 (25:15, 26:28, 25:19, 25:23).



«Все ребята хорошо настроились на матч. Провели его с полной концентрацией, избежав серьёзных спадов по игре. Во второй партии немного не повезло, но так бывает, соперник прибавил обороты на максимум – отступать ему было уже некуда. В целом, сыграли в свою игру и поэтому заслуженно победили», — приводит слова Горбаткова официальный сайт клуба.

Таблица турнира за 9—14-е места

9. «Газпром-Югра» (Сургут) — 12 побед, 38 очков (32 матча).

10. «Нова» (Новокуйбышевск) — 12 побед, 37 очков (32 матча).

11. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 12 побед, 35 очков (32 матча).

12. «Енисей» (Красноярск) — 10 побед, 36 очков (32 матча).

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 8 побед, 22 очка (32 матча).

14. «Ярославич» (Ярославль) — 4 победы, 13 очков (32 матча).



Команда, занявшая 14-е место, покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».