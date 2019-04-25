Травица: у «Енисея» очень много простых ошибок. Это всё из головы идёт

Главный тренер красноярского «Енисея» Любомир Травица прокомментировал поражение в матче плей-аут российской Суперлиги с сургутским «Газпромом-Югра» со счётом 1:3 (23:25, 21:25, 25:23, 17:25).



«У нас очень много простых ошибок, даже не знаю, чем это объяснить. Удары без блока в аут, передачи… Это всё из головы идет, это не техника. Некоторые игроки словно на той стороне играют, очень тяжело работать. Ситуация сложная», — приводит слова Травицы официальный сайт сургутского клуба.

Таблица турнира за 9-14-е места

9. «Газпром-Югра» (Сургут) — 13 побед, 41 очко (33 матча).

10. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 13 побед, 38 очков (33 матча).

11. «Нова» (Новокуйбышевск) — 12 побед, 37 очков (33 матча).

12. «Енисей» (Красноярск) — 10 побед, 36 очков (33 матча).

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 9 побед, 25 очков (33 матча).

14. «Ярославич» (Ярославль) — 4 победы, 13 очков (33 матча).