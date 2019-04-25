Мельничук: «Газпром-Югра» бился – это не может не радовать

Старший тренер сургутского «Газпрома-Югра» Юрий Мельничук прокомментировал победу в матче плей-аут российской Суперлиги с красноярским «Енисеем» со счётом 3:1 (25:23, 25:21, 23:25, 25:17).



«Вчера я принёс извинения за безвольную игру, сегодня ребята хотели показать, что мы играем в другой волейбол. Сегодня мы настроились, удались многие моменты, команда билась – это не может не радовать», — приводит слова Мельничука официальный сайт клуба.

Таблица турнира за 9-14-е места

9. «Газпром-Югра» (Сургут) — 13 побед, 41 очко (33 матча).

10. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 13 побед, 38 очков (33 матча).

11. «Нова» (Новокуйбышевск) — 12 побед, 37 очков (33 матча).

12. «Енисей» (Красноярск) — 10 побед, 36 очков (33 матча).

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 9 побед, 25 очков (33 матча).

14. «Ярославич» (Ярославль) — 4 победы, 13 очков (33 матча).