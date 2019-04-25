Климкин: питерскому «Зениту» необходимо прибавить в приёме

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин поделился ожиданиями от второго матча полуфинала плей-офф российской Суперлиги с кемеровским «Кузбассом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 25 апреля.

В первой игре подопечные Туомаса Саммельвуо победили со счётом 3:0 (25:15, 26:24, 25:23).

«Будем биться только за победу, другие варианты даже не рассматриваются. Нам необходимо по сравнению с первым матчем серии добавить в приёме. И, конечно, очень рассчитываем на помощь наших замечательных болельщиков», — приводит слова Климкина официальный сайт клуба.

Вторую полуфинальную пару составили казанский «Зенит» и «Факел» из Нового Уренгоя. В первой встрече действующий чемпион победил в трёх сетах.