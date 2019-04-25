«Динамо-ЛО» победило «Югру-Самотлор» в плей-аут мужской Суперлиги

«Динамо-ЛО» в матче плей-аут мужской Суперлиги обыграло нижневартовскую «Югру-Самотлор» со счётом 3:0 (26:24, 32:30, 26:24).



В турнирной таблице команда из Ленинградской области поднялась на девятое место, «Югра-Самотлор» — 13-я.



27 апреля «Динамо-ЛО» встретится с сургутским «Газпромом-Югра», а «Югра-Самотлор» сыграет с «Ярославичем» (Ярославль).



Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-аут. Второй круг. Сургут

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (26:24, 32:30, 26:24).



Таблица турнира за 9-14-е места

9. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 14 побед, 41 очко (34 матча).

10. «Газпром-Югра» (Сургут) — 13 побед, 41 очко (33 матча).

11. «Нова» (Новокуйбышевск) — 12 побед, 37 очков (33 матча).

12. «Енисей» (Красноярск) — 10 побед, 36 очков (33 матча).

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 9 побед, 25 очков (34 матча).

14. «Ярославич» (Ярославль) — 4 победы, 13 очков (33 матча).



«Ярославич» покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».

«Динамо-ЛО» победило «Ярославич» в плей-аут мужской Суперлиги