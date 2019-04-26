Керминен: противостоять таким мастерам, как Камехо и Грозер, невероятно сложно

Либеро кемеровского «Кузбасса» Лаури Керминен поделился впечатлениями от выхода команды в финал плей-офф российской Суперлиги. В полуфинале подопечные Туомаса Саммельвуо дважды обыграли санкт-петербургский «Зенит».



«Я счастлив! Наша команда проделала колоссальную работу. Конечно, противостоять таким мастерам атаки и подачи, как Камехо и Грозер, невероятно сложно. Но мы смогли проявить характер и свои лучшие качества», — приводит слова Керминена официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В финале «Кузбасс» сыграет с казанским «Зенитом». На минувшей неделе стало известно, что Лаури Керминен продлил контракт с клубом. Либеро сборной Финляндии выступает за кемеровскую команду с 2015 года.

Саммельвуо: мне сложно описать свои эмоции