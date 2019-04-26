Сиденко: судейские решения эмоционально завели «Урал»

Главный тренер уфимского «Урала» Константин Сиденко прокомментировал победу во втором матче турнира за 5-8-е места мужской Суперлиги с белгородским «Белогорьем» со счётом 3:2 (25:23, 21:25, 19:25, 27:25, 15:7). Счёт в серии стал ничейным – 1-1.

«Вышел Андрей Зубков, поменял игру. Заиграл два раза первый темп и соперник уже не отходил от наших центров. Потом он раскидал передачи по краям. Плюс хорошо сыграл Евгений Рыбаков. Они с Зубковым вместе стоят во время тренировок, видно, что ему с ним удобнее атаковать. В очередной раз скажу, что у команды есть характер. Играли до конца, не отпустили, теперь едем в Белгород.



Тяжело ли далось решение поменять основного связующего? Нет. Сколько можно ждать решений? Надо принимать. Эта игра могла стать последней в сезоне, хорошо, что не стала. Замена была сделана, Андрей – молодец, вышел и справился. Я связующим не мешаю никогда. Как ведут, так и ведут игру.



Два спорных судейских решения? Они эмоционально завели, но на игру не повлияли. Команда заиграла, поймала эмоции. Мы первый сет хорошо сыграли. Во втором и третьем был эмоциональный провал, а дальше по характеру и настрою мы доминировали», — цитирует Сиденко официальный сайт «Урала».

Решающая встреча пройдёт в Белгороде 28 апреля.