Объявлены даты матчей финала плей-офф мужской Суперлиги

Директорат Всероссийской федерации волейбола утвердил результаты полуфиналов плей-офф мужской Суперлиги и огласил даты финальных матчей, а также игр за третье место.

Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Финал

2 мая. «Зенит» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово).

3 мая. «Зенит» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово).

7 мая. «Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит» (Казань).

Четвёртая игра (в случае необходимости) пройдёт в Кемерово 8 мая, пятая (в случае необходимости) — в Казани 12 мая.

Серия за бронзу

2 мая. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Факел» (Новый Уренгой).

5 мая. «Факел» (Новый Уренгой) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

Третья игра (в случае необходимости) пройдёт в Санкт-Петербурге 8 мая.

ВФВ также подтвердила, что третий матч серии за пятое-восьмое места между «Белогорьем» (Белгород) и «Уралом» (Уфа) состоится в Белгороде 28 мая.