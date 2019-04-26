Костючик: деньги в «Протоне» платили вовремя, питание сделали

Волейболистка «Протона-Саратов» Вера Костючик поделилась ожиданиями от второго круга плей-аут женской Суперлиги, который стартует в Минске сегодня, 26 апреля.

«Надеемся, что сможем показать тот волейбол, который принесёт нам положительный результат. Есть надежда, что нам по силам изменить своё турнирное положение. Правда, не всё зависит только от нас.

Очень важна первая игра, с «Минчанкой». Мы три раза уже встречались и трижды этой команде уступили. От того, как «Минчанка» сыграет в домашнем туре, зависит многое.

Мы несколько матчей в сезоне обидно проиграли, огорчая руководство и болельщиков. Нас, несмотря на поражения, хорошо поддерживали — люди приходили в зал, переживали, тепло относились к игрокам. Руководители всё, что могли, делали. Деньги команде платили вовремя, сделали питание для игроков, нашли медицинские клиники. Там нашими проблемами занимались квалифицированные специалисты.



Сезон не закончен. У команды на оставшиеся матчи хороший настрой. Есть желание сделать максимум того, что можем. Надеюсь, всё у нас получится», — цитирует Костючик страница клуба в социальной сети «ВКонтакте».

В турнирной таблице саратовская команда занимает последнее, 12-е место.