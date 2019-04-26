Московское «Динамо» одержало вторую победу в финале ЧР с «Локомотивом»

Волейболистки московского «Динамо» одержали вторую победу в финальной серии чемпионата России. Бело-голубые в домашнем матче переиграли калининградский «Локомотив» со счётом 3:2 (27:25, 16:25, 22:25, 25:19, 15:10).

Накануне в первом матче «Динамо» одержало победу в трёх партиях (25:17, 25:11, 25:22). Счёт в серии до трёх побед стал 2-0 в пользу московской команды.

На предварительном этапе «Динамо» дважды обыграло «Локомотив» (3:2 и 3:0).

Третий и, если понадобится, четвёртый матчи серии пройдут 30 апреля и 1 мая в Калининграде.

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Финал. Второй матч

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Калининград) — 3:2 (27:25, 16:25, 22:25, 25:19, 15:10).

Счёт в серии — 2-0.