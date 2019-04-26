Сукомел: о каком-то преимуществе после 2-0 в серии вообще не надо говорить

Главный тренер московского «Динамо» Александр Сукомел прокомментировал победу во втором финальном матче чемпионата России по волейболу с калининградским «Локомотивом» (3:2). Счёт в серии до трёх побед — 2-0.

«Сегодня было тяжеловато. Как мы и предполагали, «Локомотив» очень хорошо настроился. В защите они творили потрясающие вещи, доставали сложные мячи. Без касания практически не было мячей. Мы бьём-бьём, а они всё тащат. В целом, игра получилась неплохая. Мы выиграли первую партию, затем «Локомотив» переломил игру. В четвёртом сете мы проигрывали, но наши девчата сказали, что отступать некуда, и сыграли хорошо. У нас не было расслабленности сегодня, просто соперник настроился. В Калининграде тоже будет тяжело. Никто не говорит, что в финале будет легко. О каком-то преимуществе после 2-0 в серии вообще не надо говорить. Все хотят победить, в следующих матчах тоже будет очень тяжело», — приводит слова Сукомела пресс-служба московского «Динамо».