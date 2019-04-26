Воронков: «Локомотив» не уступил «Динамо» в игре, уступили именно в тактике

Главный тренер калининградского «Локомотив» Андрей Воронков прокомментировал поражение во втором финальном матче чемпионата России по волейболу с московским «Динамо».

«Проиграли в тактике. Видели сегодня красивую борьбу, видели настрой на победу обеих команд. Где-то больше сказался опыт игроков «Динамо». Мы им не уступили в игре, уступили именно в тактике. Будем смотреть, где мы можем усилиться. В течение всего сезона мы подходили к каждому матчу в отдельности. Один матч – одна победа. Будем к этому стремиться в Калининграде», — приводит слова Воронкова пресс-служба московского «Динамо».

Счёт в серии до трёх побед — 2-0 в пользу «Динамо». Третий и, если понадобится, четвёртый матчи серии пройдут 30 апреля и 1 мая в Калининграде.