Старцева: если бы счёт в серии стал 0-2, ехать в Тагил было бы очень печально

Капитан казанского «Динамо» Евгения Старцева прокомментировала победу над «Уралочкой-НТМК» со счётом 3:1 (28:26, 14:25, 26:24, 25:15), которая позволила клубу восстановить паритет (1-1) в серии за бронзовые медали чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.

«Очень рада, что смогла принести пользу своей команде. Накануне утром проснулась и сразу поверила в команду. Встала и сказала себе: «Я верю в девочек! У нас всё получится!»



В начале матча было тяжело. К сожалению, у нас бывают такие провалы, когда мы в одной расстановке долго не можем сняться. А вот когда их нет, мы можем играть и спокойно, с хорошим счётом доводить партию до конца. Но когда случаются подобные провалы, то нам, к сожалению, сразу становится очень тяжело, мы сами загоняем себя в угол. Значит, надо от них избавляться. Но как – пока это вопрос подвешенный.

Конечно, я очень рада, что мы сравняли счёт в серии. Потому что с 0-2 ехать в Тагил было бы очень печально. А сейчас счёт равный, можно сказать, что мы начинаем всё заново, с чистого листа», — цитирует Старцеву официальный сайт казанского «Динамо».