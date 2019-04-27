«Енисей» на тай-брейке одолел «Нову» в матче за 9—14-е место ЧР по волейболу

«Енисей» в поединке плей-аут мужской волейбольной Суперлиги на тай-брейке сломил сопротивление «Новы» со счётом 3:2 (22:25, 25:13, 20:25, 25:20, 16:14).

28 апреля красноярский клуб сыграет с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), команда из Новокуйбышевска встретится с «Ярославичем».

Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-аут. 9-й тур. Сургут

«Енисей» (Красноярск) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:2 (22:25, 25:13, 20:25, 25:20, 16:14).



Таблица турнира за 9-14-е места

9. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 14 побед, 41 очко (34 матча).

10. «Газпром-Югра» (Сургут) — 13 побед, 41 очко (34 матча).

11. «Нова» (Новокуйбышевск) — 13 побед, 40 очков (35 матчей).

12. «Енисей» (Красноярск) — 12 побед, 41 очко (35 матчей).

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 10 побед, 28 очков (35 матчей).

14. «Ярославич» (Ярославль) — 4 победы, 13 очков (35 матчей).



«Ярославич» покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».