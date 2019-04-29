Ковач: я очень зол из-за того, что «Белогорье» так плохо играет дома

Главный тренер «Белогорья» Слободан Ковач прокомментировал победу в третьем матче турнира за 5-8 места Суперлиги с уфимским «Уралом» со счётом 3:2 (24:26, 25:20, 17:25, 25:22, 15:10). Белгородская команда выиграла серию 2-1.

«Думаю, что мы сейчас опустошены. Когда мы не прошли в полуфинал, это оставило большой след, но что-то эта ситуация затянулась. Было очень трудно замотивировать ребят, чтобы играть эти игры. Сегодня после первой партии наш первый связующий Порошин подошёл и сказал, что не может продолжать игру.

Всю неделю до этого были проблемы со здоровьем у Гордона Перрина. Поэтому мы должны быть рады, что игра закончилась в нашу пользу. Но я очень зол тому, что мы так плохо играем у себя дома. Павел Тетюхин своей подачей, как и в течение всего сезона, очень помог и приблизил наш выигрыш.

Спасибо Сергею Багрею, который сыграл, выйдя из запаса, спасибо Гордону, сыгравшему после болезни, спасибо Неманье Петричу, который играл до конца и всё время верил в победу. И остальным игрокам тоже спасибо, каждый внёс свой вклад в эту победу, и таким образом мы прошли дальше", — цитирует Ковача официальный сайт клуба.

За пятое место, дающее право сыграть в Кубке вызова, «Белогорье» поспорит с новосибирским «Локомотивом».