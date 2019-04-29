Панков: задача «Заречья-Одинцово» — расти. Учиться и учиться

Главный тренер команды «Заречье-Одинцово» Вадим Панков прокомментировал поражение в матче за пятое место в чемпионате России с «Енисеем» (1:3).

«Во-первых, поздравляю красноярский «Енисей» с победой, хорошая команда, волевая, и доказывали это неоднократно. С Калининградом мне понравилось, как играли — это из последних игр. С нами тоже очень здорово отыграли. Немножко расслабились рановато. Ну, это на будущее тоже опыт, что играть надо всё время максимально. Команда также осталась в кубках. Поэтому у команды, я считаю, перспективы, будущее.

Мы на сегодняшний момент менее опытные, поэтому местами мы не можем управлять мячом. Наша задача — расти. Учиться и учиться. В моментах с Фроловой — как надо принимать, как надо защищаться — в моментах соперника. Что они делают правильно — это надо нам брать себе на заметку. Что-то у нас получилось. В частности, мы выиграли тяжелейшую партию. Тем не менее нам не хватает концентрации. Это надо воспитывать, воспитывать играми именно. Когда надо держать уровень игры, когда напряжение постоянно с той и с другой стороны. Игра должна быть ровной и равной. А когда мы играем со спадами, то, конечно, очень тяжело. Мы сами даём шанс сопернику. Ну, тем не менее чемпионат закончен. Шестое место для нас — это результат не максимальный, но нормальный. Мы всегда боремся за кубки. Частично попадаем в них, частично остаёмся рядом.

Пожелаю на будущее и команде «Енисей», и нам побед, здоровья. Самое главное, чтобы девочки здоровыми были. Чтобы росли, безусловно, молодые игроки в наших командах. И ждём их в сборных различного ранга», — приводит слова Панкова пресс-служба «Енисея».