Хтей: «Белогорье» уже подписало двух легионеров, но пока это «секрет фирмы»

Спортивный директор белгородского «Белогорья» Тарас Хтей рассказал об изменениях в составе команды. Ранее стало известно, что клуб покинут игроки Денис Земчёнок, Валентин Голубев, Джон Гордон Перрин и Неманья Петрич.



«Что касается ребят-легионеров, то да, действительно они уходят. Ребята выполнили свою работу достойно. Хотя могли достигнуть и больших результатов.

Что касается тренера Слободана Ковача, то вопрос ещё не однозначен, диалог ещё предстоит. Пока рано говорить о его уходе и делать поспешные выводы. Надо сначала закончить чемпионат, после чего предстоит разговор между президентом клуба и главным тренером. Пока всё в процессе переговоров. Нет однозначного ответа.

Обязательно будет два опытных игрока-легионера, которые будут помогать реализовывать молодёжи свой потенциал. Но пока это «секрет фирмы». Эти люди уже подписаны, но мы не будем разглашать имена, пока чемпионат не закончен", — цитирует Хтея «Бел.ру».

В серии за пятое место «Белогорье» сыграет с новосибирским «Локомотивом».