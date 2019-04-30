Павел Круглов станет игроком новосибирского «Локомотива»

Диагональный московского «Динамо» Павел Круглов пополнит состав новосибирского «Локомотива», сообщает «Спорт Бизнес Online». 33-летний волейболист провёл за «Динамо» 12 сезонов, завоевав полный комплект медалей чемпионата России. Круглов также дважды выиграл Кубок ЕКВ (2012, 2015) и дважды стал бронзовым призёром Лиги чемпионов (2007, 2011).

По ходу карьеры диагональный также выступал за «Луч» (2005/06) и одинцовскую «Искру» (2009/10).



В нынешнем сезоне «Динамо» заняло седьмое место в Суперлиге. Круглов стал четвёртым бомбардиром команды, набрав 233 очка в 26 матчах.



В составе сборной России Круглов выиграл Кубок мира 2011 года и завоевал серебро чемпионата Европы 2007 года.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что блокирующий Дмитрий Щербинин в межсезонье перейдёт из московского «Динамо» в новосибирский «Локомотив».