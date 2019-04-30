Карполь: волейболистки «Уралочки-НТМК» хорошо подавали и выполнили все установки

Старший тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь прокомментировал победу подопечных над казанским «Динамо» со счётом 3:0 (25:20, 25:18, 25:15) в третьем матче серии за бронзовые медали чемпионата России среди женских команд Суперлиги.

Клуб из Свердловской области повёл в серии 2-1. Ближайшая игра пройдёт завтра, 1 мая.

«Девушки выполнили сегодня все установки. Основная была – хорошо подавать. Она была выполнена, и играть стало гораздо легче. Надеемся, что и в следующем матче нам удастся так же хорошо подавать. Если будут хорошие подачи, то будут отличные шансы на успех. Во втором сете удался хороший отрезок, тогда пошла подача, сумели организовать блок, а Казань не смогла играть первым темпом — а это главная сила «Динамо». Когда они не могут играть первым темпом, то нам легче построить защиту и блок. Это не лёгкий матч. В волейболе вообще нет лёгких матчей», – цитирует Карполя официальный сайт «Уралочки».