Воронков: «Локомотиву» не хватило опыта, в финале чувствовали себя скованно

Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков прокомментировал победу московского «Динамо» в чемпионате России по волейболу среди женских команд Суперлиги сезона 2018/19.

«То, что мы в первый же наш сезон вышли в финал и бились там достойно – солидный результат. Девчонки старались, преодолевали себя, несмотря на волнение, на стресс. Ведь для многих это были первые игры подобного уровня. Да, не всё удалось воплотить из того, что задумывали. «Динамо» уже давно играет финалы разного уровня, а нам не хватило опыта, чувствовали себя немного скованно. Но огромную радость мы чувствовали, когда видели полные трибуны. Они на протяжении всего сезона болели за нас. Огромное им спасибо. Сейчас у нас с командой будет время обсудить всё, высказать друг другу. А потом кто-то поедет в сборную, у кого-то отпуск. И подготовка к новому сезону», – цитирует Воронкова официальный сайт ВФВ.