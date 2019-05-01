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Ефимова: московское «Динамо» очень не хотело затягивать финальную серию

Ефимова: московское «Динамо» очень не хотело затягивать финальную серию
Волейбол / Суперлига женщины

Блокирующая московского «Динамо» Екатерина Ефимова поделилась эмоциями от завоевания золота чемпионата России. В финале плей-офф подопечные Александра Сукомела обыграли калининградский «Локомотив» — 3-0.

«Все медали сложные, но это золото чемпионата России первое в моей истории. Я очень рада, что мы победили с „Динамо“! Мы очень не хотели затягивать финальную серию, поэтому по максимуму настраивались на каждый матч серии. Мы в каждой финальной игре с „Локомотивом“ выкладывались по полной. Решающим фактором в третьем матче стала наша командная игра. Вся команда у нас молодцы, все постарались.

Давление трибун в Калининграде нам никак не мешало. Наоборот, приятно играть при полном зале, когда людям нравится, они болеют, и не важно за кого», — приводит слова Ефимовой «РИА Новости».

Московское «Динамо» выиграло чемпионат России в четвёртый раз подряд.

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