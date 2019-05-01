Фетисова: я не устала от побед

Волейболистка московского «Динамо» Ирина Фетисова поделилась эмоциями от завоевания золота чемпионата России. В финале плей-офф столичная команда обыграла калининградский «Локомотив» со счётом 3-0.

«Я готова побеждать с „Динамо“ каждый год, я не устала от побед. Мы выиграли чемпионат России заслуженно. Мы стали первыми и в регулярке, и в плей-офф. В этот раз у нас получился очень тяжёлый полуфинал. „Уралочка“ показала отличный уровень волейбола в противостоянии с нами, выдалась затяжная серия. Хорошо, что мы успели восстановиться после полуфинала и показали хорошую игру в финале.

Мы даже не могли подумать, что закончим серию с «Локомотивом» со счётом 3-0. Но мы рады, что всё так сложилось! Мы не хотели затягивать серию, мы понимали, что в Калининграде хорошая поддержка местной команды. Если бы уступили сегодня, в четвёртом матче пришлось бы сложно. Поэтому мы взяли себя в руки и довели дело до конца", — цитирует Фетисову «РИА Новости».

Московское «Динамо» выиграло чемпионат России в четвёртый раз подряд.