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Канадский волейболист Стивен Маар может перейти в московское «Динамо»

Канадский волейболист Стивен Маар может перейти в московское «Динамо»
Волейбол / Суперлига мужчины

24-летний доигровщик Стивен Маар, являющийся игроком волейбольной сборной Канады, может пополнить состав московского «Динамо». Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».

В настоящий момент канадский волейболист выступает в итальянском чемпионате за «Милан», занявший в минувшем сезоне пятое место регулярного первенства, уступив в четвертьфинальной серии до двух побед «Модене» — 0:2. Маар занимает третье место по результативности в своей команде. В прошедшем сезоне в 27 матчах он набрал 314 очков.

Московское «Динамо» по итогам регулярного сезона заняло седьмую строчку, одержав в 26 матчах 13 побед и потерпев 13 поражений. В четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги столичный клуб уступил кемеровскому «Кузбассу» со счётом 2:0 в серии до двух побед.

Стивен Маар является бронзовым призёром «Мировой лиги» 2017 года в составе канадской сборной.

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