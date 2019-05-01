Канадский волейболист Стивен Маар может перейти в московское «Динамо»

24-летний доигровщик Стивен Маар, являющийся игроком волейбольной сборной Канады, может пополнить состав московского «Динамо». Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».



В настоящий момент канадский волейболист выступает в итальянском чемпионате за «Милан», занявший в минувшем сезоне пятое место регулярного первенства, уступив в четвертьфинальной серии до двух побед «Модене» — 0:2. Маар занимает третье место по результативности в своей команде. В прошедшем сезоне в 27 матчах он набрал 314 очков.



Московское «Динамо» по итогам регулярного сезона заняло седьмую строчку, одержав в 26 матчах 13 побед и потерпев 13 поражений. В четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги столичный клуб уступил кемеровскому «Кузбассу» со счётом 2:0 в серии до двух побед.



Стивен Маар является бронзовым призёром «Мировой лиги» 2017 года в составе канадской сборной.