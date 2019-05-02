Чемпионка Европы пополнит состав московского «Динамо»

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев рассказал о грядущих изменениях в составе команды. Столичный клуб стал чемпионом страны, обыграв в финальной серии калининградский «Локомотив» со счётом 3-0. Московское «Динамо» также стало обладателем Кубка и Суперкубка России.

«Команду покидают Елена Гендель, Анна Макарова и Анна Лазарева. На их место придут Виктория Русакова и Яна Манзюк, они сохранят уровень нашей команды. Все остальные волейболистки нынешнего состава продолжат играть в „Динамо“ в следующем сезоне», — приводит слова Зиничева «РИА Новости».

Чемпионка Европы 2013 года Виктория Русакова в нынешнем сезоне выступала в краснодарском «Динамо», Яна Манзюк — в красноярском «Енисее».