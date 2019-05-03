Климкин: всегда хочется играть в Лиге чемпионов

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин рассказал, как на игре команды сказалась травма диагонального Георга Грозера. «Зенит» потерпел поражение в первом матче за бронзу Суперлиги с новоуренгойским «Факелом» со счётом 2:3 (18:25, 17:25, 25:16, 25:17, 22:24).

«И Дивиш, и Сивожелез показали очень неплохую игру. Когда легионеры на площадке, больше мячей достаётся им. А когда появилась проблема у Жорика, и он ушёл с площадки, здесь уже хочешь не хочешь нужно играть. Как раз в этот момент команда сплотилась. Сейчас по состоянию здоровья Грозера ничего не могу сказать. Его повезут в госпиталь на обследование.

По первым партиям – опять у нас не ладился приём. Только в третьей, четвёртой партиях заменили опять либеро. Семён Кривитченко, в принципе, справился и игра из-за этого пошла.

Всегда хочется играть в Лиге чемпионов. Это самый престижный кубок. Понятно, что сейчас конец сезона, все устали – и наши игроки, и «Факела», но думать о следующем сезоне, конечно, нужно. Лига чемпионов очень важна для любой команды», – приводит слова Климкина сайт «Матч ТВ».

Вторая игра состоится в Новом Уренгое 5 мая.