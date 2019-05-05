Климкин: травмы основных игроков не дали «Зениту» бороться за высокие места

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин подвёл итоги серии за третье место чемпионата России против «Факела» из Нового Уренгоя. «Зенит» завершил сезон в шаге от медалей и сыграет в Кубке ЕКВ.

«Поздравляю соперников с заслуженной победой! «Факел» — молодая и амбициозная команда. Думаю, новоуренгойцы достойно проявят себя в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Хотел бы отметить игру либеро «Факела». Шоджи — отличный профессионал и внёс большой вклад в победу своей команды. Мы пытались противостоять соперникам, играли на максимуме своих физических возможностей. Но, к большому сожалению, с марта наши основные игроки болели и получали серьёзные травмы, которые не дали нам шанса побороться за самые высокие места. Чемпионат получился очень интересным — гораздо сильнее и драматичнее, чем предыдущий.

Уверен, следующий сезон будет ещё интереснее и зрелищнее! Спасибо нашим замечательным болельщикам и администрации клуба за проделанную работу и душу, вложенную в команду!» — приводит слова Климкина пресс-служба «Зенита».