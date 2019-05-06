Болельщики «Кузбасса» выступили с обращением о строительстве новой арены

Болельщики «Кузбасса» выступили с инициативой о строительстве новой арены для клуба с целью проведения в Кемерово матчей чемпионата мира по волейболу. Они обратились с письмом к министру спорта России Павлу Колобкову, главе ВФВ Станиславу Шевченко, губернатору Кузбасса Сергею Цивилёву.



«Считаем, что для проведения чемпионата мира в Кузбассе должен быть построен спортивный комплекс, отвечающий всем требованиям как с точки зрения спортивной составляющей, так и в части безопасности и возможности организации специальной зоны для клуба болельщиков.



Строительство такого комплекса очень важно для нас и наших детей, для молодёжи нашего города и области. Это будет отличной базой для тренировок, подготовки новых спортсменов. Это даст новый рывок для развития волейбола, для новых ярких побед «Кузбасса»!



Просим вас поддержать и содействовать реализации проектов по созданию в Кемерово современного спортивного комплекса», — в частности, говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте клуба.

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