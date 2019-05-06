Диагональный Клец продолжит карьеру в «Енисее»

20-летний российский диагональный Кирилл Клец, в минувшем сезоне выступавший в чемпионате Германии за «Хипо Тироль Унтерхахинг», продолжит карьеру в красноярском «Енисее», сообщает «Спорт Бизнес Online». Ранее воспитанник новосибирского «Локомотива» играл в аренде в болгарской «Монтане».

Клец стал пятым бомбардиром регулярного чемпионата Германии, набрав 326 очков в 22 матчах.



В 2017 году Кирилл завоевал серебро чемпионата мира U23. Он был включён в расширенный состав сборной России на сезон-2019 и может сыграть на летней Универсиаде в Неаполе.

«Енисей» занял 10-е место на предварительном этапе российской Суперлиги, одержав 9 побед в 26 матчах. По итогам плей-аута красноярская команда стала 12-й.