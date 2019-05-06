Тренер «Протона»: мы показали игру, которую ждали

Старший тренер «Протона-Саратов» Сергей Юркин прокомментировал победу во втором переходном матче с нижегородской «Спартой» за право выступать в Суперлиге в следующем сезоне. Саратовская команда оказалась сильнее со счётом 3:0 (29:27, 25:17, 25:19) и повела в серии 2-0.



«Мы добились важной победы, показав ту игру, которую ждали. В первом матче серии по ряду причин сделать это не удалось, но в Нижний мы отправляемся, имея две победы.



Кристина Лавнова провела хороший матч, здорово сыграв на приёме. Наиля Шайдуллина и Наталья Думчева — опытные игроки, они могут сделать результат. При этом это разноплановые нападающие. Хорошо, когда у команды есть такая возможность — сделать замену, которая даст вам результат», — цитирует Юркина официальный сайт ВФВ.

Третья встреча команд состоится в Нижнем Новгороде 11 мая.