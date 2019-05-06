Клюка: «Факел» вполне мог бы сейчас рубиться в финале с «Кузбассом»

Доигровщик «Факела» Егор Клюка не удивлён промежуточными итогами финальной серии чемпионата России по волейболу. После двух матчей на выезде «Кузбасс» выигрывает у казанского «Зенита» со счётом 2-0.

«Результаты матчей меня не удивили. Жаль только, что в полуфинале против Казани у нас не получилось сделать то, что удавалось дважды в сезоне. Всё было в наших руках, но мы не смогли это воплотить в жизнь. Так что вполне могли бы сейчас рубиться в финале с «Кузбассом». Ну ничего, есть к чему стремиться», — сказал Клюка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Буровым.

«Факел» дважды в сезоне обыграл казанский «Зенит» — на клубном чемпионате мира и в матче предварительного этапа чемпионата России. Однако в полуфинале команда из Нового Уренгоя дважды уступила казанскому клубу с одинаковым счётом 0:3.