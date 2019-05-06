Гарелик и Подкопаева покинули «Уралочку-НТМК»

В волейбольном клубе «Уралочка-НТМК», ставшем бронзовым призёром чемпионата России, произошли первые кадровые изменения, сообщает JustMedia. Команду в связи с окончанием срока контракта покинули 28-летняя белорусская диагональная Анастасия Гарелик и 29-летняя либеро Анна Подкопаева. Где именно они продолжат карьеру, на данный момент неизвестно.

Гарелик выступала за «Уралочку» на протяжении двух сезонов, в которых подопечные Николая Карполя занимали третье место. В сезоне-2016/17 она также стала бронзовым призёром с красноярским «Енисеем». Подкопаева перешла в коллектив из Свердловской области из московского «Динамо» перед началом этого сезона и также завоевала бронзовую медаль чемпионата России.