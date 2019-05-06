Мусэрский: в японском чемпионате чем старше волейболист, тем больше он получает

Олимпийский чемпион россиянин Дмитрий Мусэрский, выступающий за «Сантори Санбёрдз», рассказал об особенностях чемпионата Японии по волейболу.

«Японский чемпионат – это другой стиль, зависимый от физических данных и менталитета. Если японцы поверят в себя, то это страшные люди. Но им тяжело разделить спорт и жизнь, так как всё строится на принципах взаимоуважения.

Работоспособность. Если у кого-то что-то не получается, они остаются после тренировки (даже если она идёт 3,5 часа) и дорабатывают. Они чувствуют вину перед командой. Не получился приём – его отрабатывают. В России если и так же, то не настолько: после 3,5 часов никто не останется. Самоотдача вне зависимости от состояния – на максимуме. Никто себя не бережёт. Приходишь на тренировку, и тебя это заряжает.

В Японии такая система: независимо от того, как хорошо ты играешь, вся зарплата складывается из возраста. Чем старше, тем больше получаешь денег. У них все построено на уважении к старшим. Когда игрок завершает карьеру, он идёт на повышение", – приводит слова Мусэрского «Гол».

Мусэрский перешёл в «Сантори Санбёрдз» летом 2018 года. В России Дмитрий выступал за белгородское «Белогорье», с которым выигрывал чемпионат России, Лигу чемпионов, Кубок ЕКВ и клубный чемпионат мира.