Мусэрский: в Японии тренер запрещал тренироваться, чтобы я хорошо отдохнул

Олимпийский чемпион россиянин Дмитрий Мусэрский, выступающий за «Сантори Санбёрдз», отметил, что в японском чемпионате волейболист может спокойно попросить у тренера отдых.

«В японцах нет стержня соперничества. И никто не может им этого дать. У нас тренер – бразилец, я далеко не японец. У нас иногда получалось определёнными словами достать этот стержень. Сами они не способны. Для них весь спорт — не война, а удовольствие. Для меня это тоже не война, а искусство.

Удивляет подготовка. То, как волейболистов подводят к играм. Практически всегда играешь свежим. Там нормально сказать: «Я устал. Можно пропустить тренировку?». Если ты устал, значит, работал. Если работал – отдохни, потому что от тебя нужна стопроцентная отдача. Для меня это так дико. Мне тренер запрещал тренироваться. Говорю, что приду со всеми. Отвечает: «Нет, не хочу тебя видеть». Там нормально относятся к отдыху и восстановлению", — цитирует Мусэрского «Гол».

Мусэрский перешёл в «Сантори Санбёрдз» летом 2018 года. В России Дмитрий выступал за белгородское «Белогорье», с которым выигрывал чемпионат России, Лигу чемпионов, Кубок ЕКВ и клубный чемпионат мира.