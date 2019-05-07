Брянский: в ключевой момент сезона «Динамо» подкосили травмы

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал слова волейболиста Юрия Бережко о том, что столичной команде в серии с новосибирским «Локомотивом» не хватило лидера. «Динамо» завершило чемпионат на седьмом месте.

«В ходе сезона таким лидером был Шкулявичус, во многом он определял игру команды в атаке, как и подобает диагональному. Но в матче с «Факелом» он получил травму голеностопа и в конце сезона уже не мог играть на сто процентов. Если говорить о лидере по набору очков, то дальше идут доигровщики. В серии с «Локомотивом» они сыграли неудачно. Но в случае с Бережко этому есть объяснение – перед первым четвертьфинальным матчем с «Кузбассом» на утренней тренировке он получил травму спины. Он вышел на разминку, был рядом с командой, но играть не мог. Это существенно повлияло на нашу игру и результат. Либеро Кабешов порвал ахилл и сыграл только первый матч в плей-офф. Сначала мы справлялись с травмами, но в ключевой момент сезона они нас подкосили. Я благодарен болельщикам «Динамо», которые ходили на матчи и активно поддерживали нас в любой ситуации, а также сопровождали команду в гостевых встречах.

В январе у нас были большие проблемы с доигровщиками: Маркин повредил пресс и выбыл на длительный срок, а у Ерёмина были проблемы с коленями. В двух турах – с «Уралом» и «Динамо-ЛО» – в моём распоряжении были только Коой и Бережко. Поэтому с нами ездил 16-летний Станислав Динейкин-младший. Этим и было обусловлено такое высказывание. Чтобы решить проблему, было принято решение выменять Александра Болдырева – у «Динамо-ЛО» после подписания Дениса Бирюкова доигровщиков был даже перебор», — цитирует Брянского «Спорт Бизнес Online».

Брянский также оценил игру Ильи Власова, процент реализации атак которого в нынешнем сезоне составил 53%.

«Конечно, для игрока сборной России это невысокие цифры. Атака первым темпом — это всегда работа двоих, и в этом сезоне у него не всегда получалось сойтись со связующими. Мы разговаривали с Ильёй – он прекрасно понимает, что ему нужно добавлять во всех элементах и добавлять много. Он готов реабилитироваться в следующем сезоне. Он старался устранить огрехи в технике, подтянул блокирование и подачу. Его планер стал стабильнее. На тренировках он много работает над силовой подачей. У Ильи прекрасные физические данные, и он действительно имеет потенциал стать одним из лучших в России, а может, и на мировой арене. Его прогресс – вопрос времени и труда. Я увидел, что Илья готов работать», — сказал тренер.