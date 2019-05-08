Гранкин может продолжить карьеру в России

Олимпийский чемпион 2012 года российский связующий Сергей Гранкин пока не определился, в каком клубе продолжит карьеру. Он покинул московское «Динамо» по ходу нынешнего сезона и перешёл в немецкий «Берлин». Гранкин помог своей новой команде дойти до финала плей-офф чемпионата Германии. После трёх матчех «Берлин» уступает «Фридрихсхафену» со счётом 1-2.

«Сергей Гранкин пока не решил, где он будет выступать в следующем сезоне. Сейчас он сосредоточен на финальной серии чемпионата Германии. У него есть варианты продолжения карьеры в Германии, Италии и России», — сообщает источник, знакомый с ситуацией, в интервью «РИА Новости».

Сергей провёл в «Динамо» 11 сезонов. В составе столичного клуба 33-летний волейболист выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России, а также Кубок ЕКВ. В сезоне-2009/10 «Динамо» с Гранкиным дошло до финала Лиги чемпионов.