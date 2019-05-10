Состав московского «Динамо» пополнит блокирующий «Ярославича»

Блокирующий «Ярославича» Максим Белогорцев продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщает «Спорт Бизнес Online». В завершившемся сезон он стал третьим бомбардиром ярославской команды в Суперлиге, набрав 227 очков в 32 матчах. На предварительном этапе соревнований Максим попал в десятку лучших подающих, а также продемонстрировал 53% эффективности в атаке.

В Суперлиге Белогорцев также выступал за новосибирский «Локомотив» и нижневартовскую «Югру-Самотлор».



Ранее стало известно, что «Динамо» покинет блокирующий Дмитрий Щербинин. Продолжат карьеру в столичном клубе Илья Власов, Алексей Остапенко и Владимир Съёмщиков.

«Динамо» заняло седьмое место в турнирной таблице, «Ярославич» стал последним, 14-м, и покинул Суперлигу.

Щербинин в межсезонье сменит московское «Динамо» на новосибирский «Локомотив»