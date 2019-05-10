«Сахалин» продлил контракты с шестью волейболистками

«Сахалин» объявил о продлении контрактов с шестью волейболистками. В сезоне 2019/2020 за островной коллектив продолжат выступление доигровщицы Елена Ткачёва, Евгения Бочкарёва, Марина Диброва, либеро Тамара Зайцева, Ольга Фролова и центральная блокирующая Виктория Журбенко.



Бочкарёва, Фролова, Ткачёва и Журбенко присоединились к команде из Южно-Сахалинск в нынешнем сезоне. Зайцева и Диброва будут защищать цвета «Сахалина» третий год подряд.



«Хочу сказать спасибо всем девочкам, кто играл за «Сахалин» в этом сезоне. Мы проделали большую работу: выиграли Кубок Сибири и Дальнего Востока, вышли в полуфинал Кубка России. К сожалению, показать хороший результат в Суперлиге не получилось. Несмотря на это, команда билась за каждый мяч. Это было хорошо видно на последнем туре, когда девочки выиграли все три игры. Хочу пожелать всему коллективу новых побед и удачи в следующем сезоне», — сказала начальник команды Анна Тележук.

В Суперлиге «Сахалин» занял девятое место.