Пясковский: значение переходных игр очень велико, ребятам тяжело морально

Главный тренер нижневартовской команды «Югра-Самотлор» Валерий Пясковский прокомментировал ход второго переходного матча за право играть в Суперлиге с оренбургским «Нефтяником» (3:1).

«Стала ли игра соперника сюрпризом? Сюрприза не было. Мы прекрасно понимали, что сегодня будет совсем другая игра по сравнению со вчерашней. Было видно уже на разминке, что команда Оренбурга очень серьёзно настроена. И они с первых мячей агрессивно подавали, и игра получалась. Наша задача была вытерпеть и найти свою игру.

Думаю, эмоций хватало и мотивации, но значение этих переходных игр очень велико, поэтому ребятам тяжело морально. Но, я думаю, мы с этим справимся», — приводит слова Пясковского пресс-служба «Югры-Самотлор».