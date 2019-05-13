Костыленко: «Югра-Самотлор» должна была выигрывать этот матч

Доигровщик нижневартовской «Югры-Самотлор» Кирилл Костыленко прокомментировал победу во втором переходном матче с «Нефтяником» (Оренбург) за право выступить в Суперлиге сезона-2019/20. Подопечные Валерия Пясковского победили со счётом 3:1 (18:25, 25:23, 25:20, 25:22) и повели в серии 2-0.



«В первой партии не получилось организовать приём и успешно сыграть в контратаке. Но мы должны были выигрывать эту встречу. Мы просто вернулись в свою игру и стали играть, как раньше.

Мы работаем, планомерно подходим к играм, все в хорошей форме. Всё отлично", — приводит слова Костыленко официальный сайт клуба.

Третий матч серии до трёх побед пройдёт 18 мая на площадке «Нефтяника». Ранее в Высшую лигу «А» вылетел «Ярославич» (Ярославль). Суперлигу пополнил нижегородский АСК.