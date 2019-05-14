Трое игроков «Факела» прибыли в расположение сборной России

Трое волейболистов новоуренгойского «Факела» — Егор Клюка, Дмитрий Волков и Иван Яковлев — прибыли в расположение сборной России на базу в Новогорске, где национальная команда начала учебно-тренировочный сбор и подготовку к Лиге наций, сообщает официальный сайт клуба.
Вчера, 13 мая, игроки прошли углублённое медицинское обследование. В Новогорске команда пробудет до 29 мая, а затем отправится в Сербию на первый этап Лиги наций. Мужская сборная России – действующий победитель этого турнира. На первом этапе россияне сыграют с французами (31 мая), японцами (1 июня) и сербами (2 июня).
Ещё двое игроков «Факела» – Денис Богдан и Андрей Ананьев – вызваны во вторую сборную России, которую возглавил Алексей Вербов. Команда 3 июня начнёт подготовку к Универсиаде в Неаполе. Соревнования пройдут с 3 по 14 июля.
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