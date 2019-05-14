Воронков: подготовку к Универсиаде начнём 15 июня

Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков, ставший наставником студенческой сборной России, рассказал о подготовке к Универсиаде, которая пройдёт в Неаполе с 3 по 14 июля.

«Подготовку к Универсиаде мы начнём 15 июня. Список кандидатов в команду уже определён, но окончательно с составом мы определимся ближе к началу турнира. Место проведения сборов будут известно уже в скором времени», — приводит слова Воронкова официальный сайт «Локомотива».



В 2013 году мужская сборная России под руководством Воронкова выиграла чемпионат Европы и Мировую лигу. С женской сборной он будет работать впервые.

Калининградский «Локомотив» в прошедшем сезоне стал серебряным призёром российской Суперлиги.