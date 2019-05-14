Тарасов по совету Алекно перешёл во французский клуб
Диагональный «Ярославича» Вячеслав Тарасов подписал контракт с французским клубом «Араго де Сет», сообщает L'Equipe. По информации источника, 31-летний волейболист принял такое решение по совету главного тренера казанского «Зенита» Владимира Алекно.
Воспитанник санкт-петербургского волейбола ранее играл за «Локомотив-Изумруд», «Кузбасс», «Динамо-ЛО», «Югру-Самотлор», «Дагестан», новосибирский «Локомотив» и за польский клуб «Бельско-Бяла».
В составе «Кузбасса» и «Локомотива» он стал финалистом Кубка России. Выступая за «железнодорожников», Тарасов завоевал бронзу Суперлиги.
В завершившемся сезоне «Араго де Сет» занял 12-е место в чемпионате Франции. «Ярославич» стал последним, 14-м, в российской Суперлиге и вылетел в Высшую лигу «А».
Тарасов: какое бы место ни было в таблице, надо получать удовольствие от игры
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