Стала известна дата рассмотрения вопроса о выступлении Камехо за Россию

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко сообщил, что административный совет Международной федерации волейбола рассмотрит вопрос о смене спортивного гражданства доигровщика санкт-петербургского «Зенита» Ореоля Камехо 24 мая.

Летом 2018 года Камехо получил гражданство России. За годы своей карьеры он выступал за клубы «Волей Футуро» (Бразилия), «ЛИГ Гритерс» и «Скайуокерс» (оба — Южная Корея), «Локомотив» (Новосибирск) и «Эль-Джаиш» (Катар). Он становился серебряным призёром чемпионата мира среди клубных команд (2013) и вице-чемпионом Бразилии (2012), а также двукратным серебряным призёром чемпионата России (2013/14, 2017/18).

«Административный совет FIVB, где будет в том числе рассмотрен вопрос о смене спортивного гражданства Камехо, пройдёт 24 мая», — приводит слова Шевченко «РИА Новости».

В случае одобрения со стороны FIVB Камехо сможет выступать за сборную России.