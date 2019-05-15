Мужская сборная России 24 мая проведёт открытую тренировку

24 мая мужская сборная России проведёт открытую тренировку на учебно-тренировочной базе в Новогорске, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Подопечные Туомаса Саммельвуо приступили к сбору 12 мая. 13 мая волейболисты прошли углублённое медицинское обследование. В Новогорске команда пробудет до 29 мая, а затем отправится в Сербию на первый этап Лиги наций. Мужская сборная России – действующий победитель этого турнира.

На первом этапе россияне сыграют с французами (31 мая), японцами (1 июня) и сербами (2 июня).

Женская сборная России завершит сбор в Новогорске 17 мая, после чего отправится на первый этап Лиги наций в Бразилию.

В итоговые заявки сборных на Лигу наций войдёт по 25 игроков.