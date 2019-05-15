Волейболистки краснодарского «Динамо» провели мастер-класс для детей

Волейболистки и тренеры краснодарского «Динамо» провели мастер-класс в ДЮСШ посёлка Афипский сообщает официальный сайт клуба.
После тренировки учащиеся провели товарищеский матч с игроками «Динамо».
«Сегодня мы побывали в спортивной школе посёлка Афипский. У многих девочек, занимающихся волейболом, есть перспектива в будущем. Все они хорошо работают, видно, что стараются. Это так приятно! Мне очень нравится работать с детьми. Такие мероприятия дарят нам положительные эмоции. На мастер-классах интересно не только детям, но и нам с ними: учить их чему-то новому, делиться опытом. Каждый из нас открывает для себя что-то новое. Считаю, что такие мероприятия необходимо проводить», — сказала волейболистка «Динамо» Екатерина Пипунырова.
Фото доступны в «инстаграме» «Динамо».
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