Кононович перешла в «Минчанку»

Белорусская волейболистка Анастасия Кононович пополнила состав «Минчанки». Ранее она выступала за «ЮЗГУ-Атом» из Курска.

«Я рада, что вернулась, «Минчанка» – это мой родной клуб, мы – семья. Девочки и сейчас меня приняли хорошо, и когда виделись в сезоне в Череповце: они все налетели на меня, и это были и слёзы, и радость. Теперь мы снова вместе, мы столько пережили за сезон, что будем стоять друг за друга.

Суперлига – турнир высочайшего уровня. Готова ли я к нему? Буду стараться. После этого сезона в России я смогла привыкнуть к перелётам и нагрузке, которая связана с таким напряжённым графиком. Но я очень хотела вернуться домой и в родной клуб. Морально это был очень тяжёлый сезон, за весь сезон ни разу даже не удалось найти время, чтобы приехать домой. Только родители приезжали ко мне, также приезжал мой молодой человек, они поддерживали как могли, все переживали за меня», — цитирует Кононович официальный сайт клуба.

По итогам плей-аут «Минчанка» заняла 10-е место в Суперлиге.