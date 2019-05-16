Кононович: российские девочки просто балдели от белорусского зефира

Белорусская волейболистка Анастасия Кононович, пополнившая состав «Минчанки», поделилась впечатлениями от выступления за «ЮЗГУ-Атом» из Курска.

«Мне повезло с коллективом, команда приняла меня хорошо. Но к интенсивности и нагрузкам в тренировочном процессе, так же как и взаимодействию с тренерами, было сложно адаптироваться. Требования были высокими и часто противоречили тому, что я вынесла из своего опыта работы в Беларуси. В игре я авантюристка, но здесь доказать свою правоту мне не давали возможности, хоть ты разбейся, нужно было строго действовать согласно указанной стратегии – всё очень традиционно, позволить себе действия, которые я позволяла себе в «Минчанке», было нельзя, даже если я чувствовала, что для игры может сработать что-то радикально другое.

Команда в основном состояла из приезжих игроков, поэтому мы где-то оказались примерно в равных условиях, оказывали друг другу поддержку, меня приняли очень хорошо. Особенно в установлении дружественной атмосферы на первых порах мне помог наш белорусский зефир и сгущёнка, которые мне привозили девчонки – Катя Сокольчик, когда приезжала – российские девочки просто балдели от него: вкусный, большой, – вся команда ждала, когда меня снова кто-то приедет навещать и привезёт зефир. За мной в Курске даже закрепилось прозвище Зефирка.

В течение сезона я чаще всего общалась с Катей Сокольчик, сохранила дружбу с Анжеликой Борисевич, они мне помогали и поддерживали, когда было особенно тяжело. А я – их. Я следила за играми «Минчанки», правда, из-за насыщенного графика сесть и посмотреть игры практически никогда не удавалось. Однажды попала на матч в Сахалине – на нервах выключила через некоторое время, не смогла досмотреть до конца, только потом посмотрела на сайте счёт. Переживала", — цитирует Кононович официальный сайт «Минчанки».

По итогам плей-аут «Минчанка» заняла 10-е место в Суперлиге.